Помогите забыл как делать а) 0,(3)+1/2 б) 0,(7)-0,(70) в) 0,(2)*0,(6) г) 0,3636...+1/8 /-это черта дроби
Алгебра
Помогите забыл как делать а) 0,(3)+1/2 б) 0,(7)-0,(70) в) 0,(2)*0,(6) г) 0,3636...+1/8 /-это черта дроби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)1/2=1,2 0,3+1,2=1,4 Б)0,7-0,70=0 В)0,2*0,6=0,12 Г)0,3636+1/8= 0,3654 1/8=1,8
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