Помогите забыл как делать а) 0,(3)+1/2 б) 0,(7)-0,(70) в) 0,(2)*0,(6) г) 0,3636...+1/8 /-это черта дроби

Алгебра

Помогите забыл как делать а) 0,(3)+1/2 б) 0,(7)-0,(70) в) 0,(2)*0,(6) г) 0,3636...+1/8 /-это черта дроби

Автор: Гость