Помогите цитаты из Владимира Дубровского из романа Дубровский

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Помогите цитаты из Владимира Дубровского из романа Дубровский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На чужой рот пуговицы не нашьешь  «…роскошь утешает одну бедность, и то с непривычки на одно мгновение»  «…было бы корыто, а свиньи-то будут». 
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