Помогите цитаты из Владимира Дубровского из романа Дубровский
Литература
Помогите цитаты из Владимира Дубровского из романа Дубровский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На чужой рот пуговицы не нашьешь «…роскошь утешает одну бедность, и то с непривычки на одно мгновение» «…было бы корыто, а свиньи-то будут».
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача на склад привезли 560кг муки .часть муки развели в пакеты по 2 кг а остальные 360 кг в пакеты по 3 кг . Сколько всего кг муки
Английский язык
Математика
Обществознание