Напишите эссе по обществознания на тему трудности в формировании общества и прав??вого государства в России

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«Имею право или обязан?» | - Конституция РФ предусматривает как соблюдение прав, так и соблюдение обязанностей всех людей, находящихся на территории РФ. Но что же всё-таки первично: права или обязанности? Возьмём Конституцию. Статья 30 гласит: «Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов». В этом пункте говорится только о правах, но дальше следует пояснение: «Свобода деятельности общественных объединений гарантируется». Раз «гарантируется», значит, кто-то обязан обеспечить соблюдение этого права. Так можно разобрать любую статью, любой закон, и права одного всегда будут обязанностями другого. Можно вспомнить, что ни в одной Утопии не было слоя общества начисто лишённого обязанностей. При коммунизме люди пытались построить общество равных возможностей, равных прав, но ни в коем случае не лишить, ради благоденствия это общество обязанностей. Таким образом, обязанности присутствуют всегда, а вот права нет. Практически бесправными были рабы в Риме и шудры в Индии. Государство видело в них лишь рабочую силу. Права надо заслужить. Именно труд, как сказал Ф. Энгельс, вывел обезьяну в люди. И, проходя по спиралям эволюционного процесса, человек приобретает всё новые обязанности, выполнять которые всё трудней и трудней. Но, вместе с тем, и новые права. Я считаю, что обязанности стоят выше прав ( и этот вопрос НЕ аналогичен вопросу «Что было раньше - яйцо или курица?» ). И, только выполняя свои обязанности по отношению к другим, я имею право требовать от других соблюдения моих прав.