Приведите пример крупных и малых этносов.

География
Приведите пример крупных и малых этносов.
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Гость:
Исторически сложившаяся устойчивая совокупность людей, объединённых общими объективными либо субъективными признаками, в которые различные направления этнологии...
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