Помогите пожалуйста с задачей. Семь девочек играли в прятки. они решили, что будет водить та из них, которая окажется 25-й. При счёте по кругу. Вера начала счёт с себя 1,2,3.. Катя, не дожидаясь окончания счёта, сказала:Водить ...
Математика
Помогите пожалуйста с задачей. Семь девочек играли в прятки. они решили, что будет водить та из них, которая окажется 25-й. При счёте по кругу. Вера начала счёт с себя 1,2,3.. Катя, не дожидаясь окончания счёта, сказала:Водить буду я". Какой номер был у Кати в начале счёта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как девочки считали по кругу, то номер девочки увеличивался на 7. например,вера была 1, а через круг она была уже 8(1+7=8), а ещё через круг 15(8+7=15) то есть катя была 4, так как 4+7=11, 11+7=18 и 18+7=25 Ответ:у Кати был четвёртый номер.
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