Помогите пожалуйста с задачей. Семь девочек играли в прятки. они решили, что будет водить та из них, которая окажется 25-й. При счёте по кругу. Вера начала счёт с себя 1,2,3.. Катя, не дожидаясь окончания счёта, сказала:Водить ...

Математика

Помогите пожалуйста с задачей. Семь девочек играли в прятки. они решили, что будет водить та из них, которая окажется 25-й. При счёте по кругу. Вера начала счёт с себя 1,2,3.. Катя, не дожидаясь окончания счёта, сказала:Водить буду я". Какой номер был у Кати в начале счёта?

Автор: Гость