Что такое беглые гласные? Почему их так назвали? Почему исчезают? В какой период исчезают?

Русский язык
Что такое беглые гласные? Почему их так назвали? Почему исчезают? В какой период исчезают?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
беглые гласные Гласные о и е современного русского. языка, чередующиеся снулем звука при формообразовании и словообразовании. Сон/сна. День/дня. Беглые гласные объясняютсятем, что в древнерусском языке на их месте были не (о) и (е), а редуцированные, так называемые глухие (ъ)и (ь), которые в известный период развития языка в сильной позиции становились соответственно (о) и (е),а в слабой — исчезали: сънъ > сон, а съна > сна.
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