Напишите пожалуйста сочинение на тему "В чём мой смысл жизни" Оно примерно должно быть на пол страницы
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Напишите пожалуйста сочинение на тему "В чём мой смысл жизни" Оно примерно должно быть на пол страницы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек рождается для того, чтобы жить. Жизнь даётся всего один раз. Она даётся чтобы прожить её счастливо! В чём же смысл моей жизни? Смысл моей жизни заключается в том что, я должен(жна) развивать в себе то чем наделил меня бог. Как по мне смысл жизни-это личное развитие и помощь другим людям.Мы должны делать наш мир добрее и счастливее. Мы должны думать не только о себе, но и об окружающих нас людях. Развитие положительных качеств вот в чём заключается моя жизнь.Жизнь находится в руках каждого человечка нашей земли! Нужно ценить её, ведь помогая другим, наш мир становиться на одного человека добрее. Я считаю что люди живут не для достижения какой либо цели, а для того чтобы радоваться, любить,наслаждаться!Как пел Владимир Высоцкий " Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я живу" Любовь вообще наполняет смыслом наш мир, и когда-нибудь спасёт его! Смысл жизни- это и есть твоя вершина. Живи и радуйся каждому моменту, пусть он будет даже и не такой значительный для тебя. Удачи тебе, что смогла написала, надеюсь помогла чем то)
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