Сосульки звенел и... Сосульки звенел и... Ветерок принес прохладу и... Ветерок при??ес прохладу и... Ласточки взрывали вверх и... Ласточки взрывали вверх и...

Гость: Гость:

Сосульки звенели и капали на землю. Сосульки капали и звенели. Ветерок принёс прохладу и жара спала. Ветерок принёс прохладу и свежесть. Ласточки взлетали вверх и кружились над землёй. Ласточки взлетали и парили .