Сосульки звенел и... Сосульки звенел и... Ветерок принес прохладу и... Ветерок при??ес прохладу и... Ласточки взрывали вверх и... Ласточки взрывали вверх и...

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Сосульки звенел и... Сосульки звенел и... Ветерок принес прохладу и... Ветерок при??ес прохладу и... Ласточки взрывали вверх и... Ласточки взрывали вверх и...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сосульки звенели и капали на землю. Сосульки капали и звенели. Ветерок принёс прохладу и жара спала. Ветерок принёс прохладу и свежесть. Ласточки взлетали вверх и кружились над землёй. Ласточки взлетали и парили .
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