Сосульки звенел и... Сосульки звенел и... Ветерок принес прохладу и... Ветерок при??ес прохладу и... Ласточки взрывали вверх и... Ласточки взрывали вверх и...
Русский язык
Сосульки звенел и... Сосульки звенел и... Ветерок принес прохладу и... Ветерок при??ес прохладу и... Ласточки взрывали вверх и... Ласточки взрывали вверх и...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сосульки звенели и капали на землю. Сосульки капали и звенели. Ветерок принёс прохладу и жара спала. Ветерок принёс прохладу и свежесть. Ласточки взлетали вверх и кружились над землёй. Ласточки взлетали и парили .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какие из приведённых ниже уравнений описывают равноускоренное движение? 1) x=20+2t 2)20t+2t^2 3) x=20+2t^2 4)x=20t
Геометрия
Русский язык
Математика