Двигаться вперёд это глагольная словосочетание или именное ловосичетание

Русский язык
Двигаться вперёд это глагольная словосочетание или именное ловосичетание
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