Двигаться вперёд это глагольная словосочетание или именное ловосичетание
Русский язык
Двигаться вперёд это глагольная словосочетание или именное ловосичетание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-моему глагольное словосочение
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