Запиши 5предложений из сказок Пушкина и определи число лицо и спрежения заранее с??асибо

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Запиши 5предложений из сказок Пушкина и определи число лицо и спрежения заранее с??асибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старший молвил ей: "Девица, знаешь, всем ты нам сестрица.." Чего тебе надобно, старче?  Смилуйся,  государыня рыбка! Кушай яблочко,  мой свет! Ветер, ветер , ты могуч, ты гоняешь стаи туч!
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