Запиши 5предложений из сказок Пушкина и определи число лицо и спрежения заранее с??асибо
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Запиши 5предложений из сказок Пушкина и определи число лицо и спрежения заранее с??асибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старший молвил ей: "Девица, знаешь, всем ты нам сестрица.." Чего тебе надобно, старче? Смилуйся, государыня рыбка! Кушай яблочко, мой свет! Ветер, ветер , ты могуч, ты гоняешь стаи туч!
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