Запиши 5предложений из сказок Пушкина и определи число лицо и спрежения заранее с??асибо

Гость: Гость:

Старший молвил ей: "Девица, знаешь, всем ты нам сестрица.." Чего тебе надобно, старче? Смилуйся, государыня рыбка! Кушай яблочко, мой свет! Ветер, ветер , ты могуч, ты гоняешь стаи туч!