Помогите забыл правило!
Алгебра
Помогите забыл правило!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реально я правила то ж забыл но например у тебя стоит там 2м в квадрате то нада 2 помножить на сколько там написано раз
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