Выполни действия сложения.используй правило прибавления числа к сумме 5+7=(2+3)+7=2+(

Математика
Выполни действия сложения.используй правило прибавления числа к сумме 5+7=(2+3)+7=2+(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+7=(2+3)+7=2+(3+7)....легко
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