Укажите другое название житийной литературы первое географическое 2 автобиограф??ческая 3 5 4

Литература
Укажите другое название житийной литературы первое географическое 2 автобиограф??ческая 3 5 4
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Гость:
Житие,биография,автобиография вроде
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