Назовите мероприятия, необходимые для охраны водяных богатств в крыму
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Назовите мероприятия, необходимые для охраны водяных богатств в крыму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Ограничение судоходства,вылова рыбы и моллюсков. 2)Очистка и вторичное использование сточных вод. 3)Реконструкция водохранилищ по сбору талой и дождевой воды.
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