Из двух деревень одновременно вышли навстречу друг другу две группы туристов одн?? группа шла со скоростью 3 км/ч а другая четыре километра в час встретились они через два часа чему равно расстояние между деревнями
Математика
Из двух деревень одновременно вышли навстречу друг другу две группы туристов одн?? группа шла со скоростью 3 км/ч а другая четыре километра в час встретились они через два часа чему равно расстояние между деревнями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+4=7км/ч- скорость сближения. 7*2=14 км - расстояние между деревнями.
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