Из двух деревень одновременно вышли навстречу друг другу две группы туристов одн?? группа шла со скоростью 3 км/ч а другая четыре километра в час встретились они через два часа чему равно расстояние между деревнями

Математика

Из двух деревень одновременно вышли навстречу друг другу две группы туристов одн?? группа шла со скоростью 3 км/ч а другая четыре километра в час встретились они через два часа чему равно расстояние между деревнями

Автор: Гость