40 баллов ребята напишите, пожалуйста, сочинение по этим пунктам 1) Что такое доб??ота? 2)Уроки доброты ( в художественной литературе и в моей жизни( случай)) 3) Какое значение имеет доброта Над первым и третьим пунктами...

Литература
40 баллов ребята напишите, пожалуйста, сочинение по этим пунктам 1) Что такое доб??ота? 2)Уроки доброты ( в художественной литературе и в моей жизни( случай)) 3) Какое значение имеет доброта Над первым и третьим пунктами не парьтесь особо, потому что я приблизительный ответ знаю, а середина не по зубам. SOS
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Добро - это такое светлое и приятное чувство, которое дарит тебе улыбку, так же как и радость. Иногда, оно вызывает замирание сердца. Добро можем сравнить с счастьем. У всех разное определение доброты. Кто-то думает, что быть добрым - не обижать людей, не обманывать их, а так же помогать. Другие считают, если ты выполнил долг перед семьей и не подвел - это доброта.  (может стих пригодиться)  Добрым быть совсем, совсем не просто. Не зависит доброта от роста, Не зависит доброта от цвета, Доброта - не пряник, не конфета. Только надо, надо добрым быть И в беде друг друга не забыть. И завертится земля быстрей, Если будем мы с тобой добрей. 2. 
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