Напишите рассказ на английском языке про свой день рождение примерно как на картине! Даю 90 баллов!

Сегодня мой день рождения и я очень счастлив меня уже поздравили много людей я так рад и мне подарили много подарков мой дргу подарил мне очень интересную униги про животных уо мне пришли много друзей мы играли целый день мне очень нравится день рождения today is my birthday and I'm very happy I have already congratulated a lot of people and I'm so glad I was given many gifts my drgua gave me a very interesting unigi about animals yo I came a lot of friends, we played all day I really like birthday