Напишите название страны через территорию которой проходят Северный тропик и нулевой гринвичский Меридиан
География
Напишите название страны через территорию которой проходят Северный тропик и нулевой гринвичский Меридиан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это Мали, вероятнее всего.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Витя придумывал выражения если 1/2 этого времени равна 300с? выразите это время в секундах. в минутах
Литература
Литература
40 баллов ребята напишите, пожалуйста, сочинение по этим пунктам 1) Что такое доб??ота? 2)Уроки доброты ( в художественной литературе и в мо...
Математика
Арсений купил в парке развлечений сладкую вту, мороженое, воздушный шарик и билет на аттракцион, потратив при этом 4870 рублей. При этом стоимость ...