Помогите!!! Задайте вопросы к выделенным существительным. Каким членом предложения они являются? СВЕЧКУ, ПЕЧКУ,ЦАРЕВНА,ОКНОМ,СОЛНЦУ,МОЛОДЕЦ
Русский язык
Помогите!!! Задайте вопросы к выделенным существительным. Каким членом предложения они являются? СВЕЧКУ, ПЕЧКУ,ЦАРЕВНА,ОКНОМ,СОЛНЦУ,МОЛОДЕЦ
Ответ(ы):
Гость:
Царевна (что сделала?),свечку(что?),печку(что?)-это на первое предложение)тому Царевна(какая?),окном(под чем?),-это на второе предложение)тому солнцу(какому?),молодец(что сделал?)-ну всё:))))
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