Помогите!Задали ДЗ с докладом на тему "Автомобиль будущего:каким он будет?","Как до?? "вышел" из-под земли?" или "От печатной книги до интернет-книги" P.S. нужен доклад на одну из тем.

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Автомобиль будущего: Какие же они будут автомобили будущего?! Автомобили будущего интересно,сейчас в наше время автомобили с зеркалами с ручками двери открываются и закрываются с помощью человека.А а будущем они будут такими двери машины будут открываться сами с помощью прикладывание руки Тоесть прикладываешь руку к сенсору и машина открывается сама так же она будет и закрывать я никто кроме своего хозяина по отпечаткам не сможет зайти в эту машину возможно еще можно будет настроить так то что семья хозяина тоже может зайти в машину также по отпечаткам двери также будет открываться вверх ани как мы привыкли там не были зеркало будет только экраны. Так как я сейчас смотрю новости И там показывают машины будущего И там об этом рассказывал то что я написал поэтому эта информация абсолютно достоверным, не знаю Насчет того будут ли они летать или нет но я знаю еще одно то что скорее всего их не будет вводить а они сами будут ездить возможно Набери только давить на педаль Но это еще не факт Возможно они сами будет ездить кстати какие машины и вправду существует Но их очень мало а через день 20:30 или вообще 40 и будет очень долго ты не найдешь машину которая будет ездить не само с помощью водитель Возможно они будут летать но насчет этого я ничего сказать не могу Может быть какой нибудь, верьте мне удачи