Помогите задание 2 сделать решить задачу по действиям

Гость: Гость:

1) 1620:18= 90 км/ч скорость одного поезда 2) 90-10= 80 км/ч скорость другого поезда ответ скорость поездов 90км/ч и 80км/ч Х+10=1620:18 Х+10=90 Х=90-10 Х=80 км/ч 80+10=1620:18 90=90 ответ скорость поездов 90 и 80 км/ч