Помогите записать краткое условие.Одну деталь мастер должен делать за 45 мин, а делает за 38 мин. Сколько времени сэкономит мастер, когда он сделает 8 деталей?
Математика
Помогите записать краткое условие.Одну деталь мастер должен делать за 45 мин, а делает за 38 мин. Сколько времени сэкономит мастер, когда он сделает 8 деталей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 деталь-должен сделать за 45 мин , а делает за 38 мин. 8 деталей-экономия=? 1) 45х8=360 мин. 2) 38х8=304 мин. 3) 360-304=55 мин. Ответ: мастер сэкономит 55 минут.
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