Весь путь туриста в составляет 240 километров,5/16 пути они проехали на автобусе.Сколько километров осталось проехать?

Математика
Весь путь туриста в составляет 240 километров,5/16 пути они проехали на автобусе.Сколько километров осталось проехать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16/16 - 5/16 = 11/16 2) 240/16*11= 165 км. Ответ: Туристом осталось проехать 165 км.
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