Весь путь туриста в составляет 240 километров,5/16 пути они проехали на автобусе.Сколько километров осталось проехать?

Математика

Весь путь туриста в составляет 240 километров,5/16 пути они проехали на автобусе.Сколько километров осталось проехать?

Автор: Гость