Весь путь туриста в составляет 240 километров,5/16 пути они проехали на автобусе.Сколько километров осталось проехать?
Математика
Весь путь туриста в составляет 240 километров,5/16 пути они проехали на автобусе.Сколько километров осталось проехать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16/16 - 5/16 = 11/16 2) 240/16*11= 165 км. Ответ: Туристом осталось проехать 165 км.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Фигуралар сыз төртбұрыш ( тік төртбұрыш та, шаршы да емес ) тік төртбұрыш ( шаршы ем??с ) шаршы, бұл фигураларға не ортақ ?
Українська мова
Спишіть слова , уставляючі пропущену букву е и і . Позначте суфикси та обгрунтуйте написання . Добр..во , мар..во , пал..во , мороз..во , діж..ч...
Українська мова