Зкласти 8 речень про осінь з дієсловами

Гость: Гость:

Ось і прийшла жовтокоса красуня Осінь.Ми відчули її прохолодний подих.Вона тихо й непомітно підійшла до нас.Осінь своїм пензлем малює листя дуба та берези.Лиш ялини стоять пишні та зелені.Жовті листочки весело трипотіли на вітрі, а кетяги ягід ще жовті бо не було морозу від якого вони червоніють. Поміняєш