Зкласти 8 речень про осінь з дієсловами
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Зкласти 8 речень про осінь з дієсловами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ось і прийшла жовтокоса красуня Осінь.Ми відчули її прохолодний подих.Вона тихо й непомітно підійшла до нас.Осінь своїм пензлем малює листя дуба та берези.Лиш ялини стоять пишні та зелені.Жовті листочки весело трипотіли на вітрі, а кетяги ягід ще жовті бо не було морозу від якого вони червоніють. Поміняєш
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