Было решено, что родители уедут шестичасовым поездом, а я встану, как обычно, в вос??мь, сам приготовлю себе чай, сам накормлю и выведу погулять таксу Шумку,сам решу десять примеров и сам разогрею себе обед. полный синтаксичес...

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Было решено, что родители уедут шестичасовым поездом, а я встану, как обычно, в вос??мь, сам приготовлю себе чай, сам накормлю и выведу погулять таксу Шумку,сам решу десять примеров и сам разогрею себе обед. полный синтаксический разбор

Автор: Гость