Было решено, что родители уедут шестичасовым поездом, а я встану, как обычно, в вос??мь, сам приготовлю себе чай, сам накормлю и выведу погулять таксу Шумку,сам решу десять примеров и сам разогрею себе обед. полный синтаксичес...
Русский язык
Было решено, что родители уедут шестичасовым поездом, а я встану, как обычно, в вос??мь, сам приготовлю себе чай, сам накормлю и выведу погулять таксу Шумку,сам решу десять примеров и сам разогрею себе обед. полный синтаксический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказуем.,подл,сказ.опред.допол,подл,сказ,обст,обст,пол,сказ,опол.допол,пол,сказ и сказ,таксу Ш-допол,пол.сказ.допол,пол.ска.допол,допол.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание
Верны ли суждения о вредных привычках человека:. А.)КУРЕНИЕ- ВРАГ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕК??. Б) АЛКОГОЛИЗМ СПОСОБСТВУЕТ ДЕГРАДАЦИИ ЛИЧНОСТИ. 1)верно тольк...
Русский язык
А15 В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? 1) сув ренный, зап реться, р туал 2) п ссимизм, уб речь, нав вать тоску 3)...