Просклоняйте письменно данные существительные. выделите в них оканчание. хозяйство зерно карандаш ранец
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Просклоняйте письменно данные существительные. выделите в них оканчание. хозяйство зерно карандаш ранец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п.хозяйство,зерно,карандаш,ранец р.п.хозяйства,зерна,карандаша,ранца д.п.хозяйству,зерну,карандашу,ранцу в.п.хозяйство,зерно,карандаш,ранец т.п.хозяйством,зерном,карандашом,ранцем п.п.о хозяйстве,о зерне,о карандаше,о ранце
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