Из чисел 30, 50, 100, 270 составь выражение, для вычисления значения которого надо выпол??ить действия в таком порядке: сначала найди сумму трёх чисел, затем выполнить вычитание и в результате получить 90.
Математика
Из чисел 30, 50, 100, 270 составь выражение, для вычисления значения которого надо выпол??ить действия в таком порядке: сначала найди сумму трёх чисел, затем выполнить вычитание и в результате получить 90.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ: 270 - (100 + 50 + 30)= 90 ПРОВЕРКА: 1)100 + 50 + 30= 180 2)270 - 180= 90
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