Из чисел 30, 50, 100, 270 составь выражение, для вычисления значения которого надо выпол??ить действия в таком порядке: сначала найди сумму трёх чисел, затем выполнить вычитание и в результате получить 90.

Математика

Из чисел 30, 50, 100, 270 составь выражение, для вычисления значения которого надо выпол??ить действия в таком порядке: сначала найди сумму трёх чисел, затем выполнить вычитание и в результате получить 90.

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