Помогите написать краткое содержание для читательского дневника А.С. Пушкин "Медный всадник"

Литература
Помогите написать краткое содержание для читательского дневника А.С. Пушкин "Медный всадник"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В поэме рассказывается о бедном, ничтожном петербургском жителе Евгении, неумном, неоригинальном, ничем не отличающемся от своих собратий, который был влюблен в Парашу, дочь вдовы, живущей у взморья. Наводнение 1824 года снесло их дом; вдова и Параша погибли. Евгений не перенес этого несчастия и сошел с ума. Однажды ночью, проходя мимо памятника Петру I, Евгений, в своем безумии, прошептал ему несколько злобных слов, видя в нем виновника своих бедствий. Расстроенному воображению Евгения представилось, что медный всадник разгневался на него за это и погнался за ним на своем бронзовом коне. Через несколько месяцев после того безумец умер
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Пожалуйста назовите соединение:
Ответить
Английский язык
Where's mammy? перевод
Ответить
Другие предметы
Виноград я нарисовал лучше чем мальчика потому что. ...закончить фразу художника
Ответить
Математика
Сколько киломметров от Земли до Юпитера?
Ответить
Геометрия
В параллелограмме ABCD векторы AD=a, AB=b, K принадлежит BC, L принадлежит AD BK:KC=3:4, AL:LD=4:3. на??дите разложение вектора KL по неколлинеарны...
Ответить