Помогите написать краткое содержание для читательского дневника А.С. Пушкин "Медный всадник"

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В поэме рассказывается о бедном, ничтожном петербургском жителе Евгении, неумном, неоригинальном, ничем не отличающемся от своих собратий, который был влюблен в Парашу, дочь вдовы, живущей у взморья. Наводнение 1824 года снесло их дом; вдова и Параша погибли. Евгений не перенес этого несчастия и сошел с ума. Однажды ночью, проходя мимо памятника Петру I, Евгений, в своем безумии, прошептал ему несколько злобных слов, видя в нем виновника своих бедствий. Расстроенному воображению Евгения представилось, что медный всадник разгневался на него за это и погнался за ним на своем бронзовом коне. Через несколько месяцев после того безумец умер