В параллелограмме ABCD векторы AD=a, AB=b, K принадлежит BC, L принадлежит AD BK:KC=3:4, AL:LD=4:3. на??дите разложение вектора KL по неколлинеарным векторам a и b.Срочно помогите плиз

Геометрия

В параллелограмме ABCD векторы AD=a, AB=b, K принадлежит BC, L принадлежит AD BK:KC=3:4, AL:LD=4:3. на??дите разложение вектора KL по неколлинеарным векторам a и b.Срочно помогите плиз

Автор: Гость