В параллелограмме ABCD векторы AD=a, AB=b, K принадлежит BC, L принадлежит AD BK:KC=3:4, AL:LD=4:3. на??дите разложение вектора KL по неколлинеарным векторам a и b.Срочно помогите плиз
Геометрия
В параллелограмме ABCD векторы AD=a, AB=b, K принадлежит BC, L принадлежит AD BK:KC=3:4, AL:LD=4:3. на??дите разложение вектора KL по неколлинеарным векторам a и b.Срочно помогите плиз
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Гость:
Лови араооаоаоаоаоаоаооаоаоаоаоаооаоа
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