Kto znaet angl yazyk otlichna

Обществознание
Kto znaet angl yazyk otlichna
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Автор: Гость
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Гость:
I know much better than you☺
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