Транспорт речовин у комах
Биология
Транспорт речовин у комах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ноги....... ........б.............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите записать краткое условие.Одну деталь мастер должен делать за 45 мин, а делает за 38 мин. Сколько времени сэкономит мастер, когда он сделае...
Литература
Математика
Весь путь туриста в составляет 240 километров,5/16 пути они проехали на автобусе.Сколько километров осталось проехать?
Математика
Фигуралар сыз төртбұрыш ( тік төртбұрыш та, шаршы да емес ) тік төртбұрыш ( шаршы ем??с ) шаршы, бұл фигураларға не ортақ ?