Вычислите удобным способом: 47×11/19+5/13×1(целая) 9/40+8/19×47-9/40×5/14 Заранее спасибо!!
Математика
Вычислите удобным способом: 47×11/19+5/13×1(целая) 9/40+8/19×47-9/40×5/14 Заранее спасибо!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
47*11/19+5/13*49/40+(8/19)*47-9/40*5/14= 47*11/19+49/(13*8)+47*8/19-9/(8*14)= (47*11+47*8)/19+(49*14-9*13)/(8*14*13)= 47*(11+8)/19+(686-117)/(8*14*13)= 47*19/19+569/8*14*13= 47+569/8*14*13= (47*8*14*13+569)/8*14*13= 69001/8*14*13= 69001/1456= 47 целых 569/1456.
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