Хелп ми плис!(9 Задача: За три коробки конфет и две пачки печенья заплатили 126 р, а за одну коробку конфет и две пачки печенья 62 р. Сколько стоит одна коробка конфет?
Математика
Хелп ми плис!(9 Задача: За три коробки конфет и две пачки печенья заплатили 126 р, а за одну коробку конфет и две пачки печенья 62 р. Сколько стоит одна коробка конфет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Відповідь 32 р стоє коробка канфет
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