Хелп ми плис!(9 Задача: За три коробки конфет и две пачки печенья заплатили 126 р, а за одну коробку конфет и две пачки печенья 62 р. Сколько стоит одна коробка конфет?

Математика

Хелп ми плис!(9 Задача: За три коробки конфет и две пачки печенья заплатили 126 р, а за одну коробку конфет и две пачки печенья 62 р. Сколько стоит одна коробка конфет?

Автор: Гость