Во дворе кошки и куры у всех вмести 8 голов и сто когтей .у кошки на одной лапе 5 когтей а у кур 4 когтя.сколько кошек и кур во дворе
Математика
Во дворе кошки и куры у всех вмести 8 голов и сто когтей .у кошки на одной лапе 5 когтей а у кур 4 когтя.сколько кошек и кур во дворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 кошки и 5 кур 3 головы* 5когтей на 1 лапе*4 количество ног 5 голов*4когтя на 1 ноге *2 количество ног
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