Во дворе кошки и куры у всех вмести 8 голов и сто когтей .у кошки на одной лапе 5 когтей а у кур 4 когтя.сколько кошек и кур во дворе

Математика

Во дворе кошки и куры у всех вмести 8 голов и сто когтей .у кошки на одной лапе 5 когтей а у кур 4 когтя.сколько кошек и кур во дворе

Автор: Гость