Які народи обєднала візантійська імперія
История
Які народи обєднала візантійська імперія
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можна сказати, що візантійська форма Православ'я, сприйнята східними слов'янами в X ст., Створила історичне обличчя майбутньої Росії.
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