Ребята. Помогите, прошу! Никак не могу склеить зебру. Вырезала по контуру, но нам не объясняли как собирать. Помогите!
Технология
Ребята. Помогите, прошу! Никак не могу склеить зебру. Вырезала по контуру, но нам не объясняли как собирать. Помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На кружочке черточки- это прорези их надо разрезать. и с их помощью приклеить к морде зебры, а потом по линиям на самой зебре сделать прорези под уши, хвост и рот и приклеить с обратной стороны
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