Спишіть слова , уставляючі пропущену букву е и і . Позначте суфикси та обгрунтуйте написання . Добр..во , мар..во , пал..во , мороз..во , діж..чка , річ..чка , кош..чок , вогн..чок , вул..чок , лож..чка , піднес..ння , кач..н...
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Спишіть слова , уставляючі пропущену букву е и і . Позначте суфикси та обгрунтуйте написання . Добр..во , мар..во , пал..во , мороз..во , діж..чка , річ..чка , кош..чок , вогн..чок , вул..чок , лож..чка , піднес..ння , кач..ня , павут..ння , гус..ня .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добрево,марево,паливо,морозиво,діжечка,річечка,кошичок,вогничок,вуличок,ложичка,піднесення,каченя,павутиння,гусеня
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