Помогите запиши в пустые клетки данного квадрата такие числа, чтобы он стал волше??ным ...243...259...255 275...
Алгебра
Помогите запиши в пустые клетки данного квадрата такие числа, чтобы он стал волше??ным ...243...259...255 275...
Ответ(ы):
Гость:
271 243 263 251 259 267 255 275 247 сумма 3 чисел равна 777
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Обществознание
Разберите ситуацию и определите: а)субъектоа правоотношения; б) объекты правоотношения; в) содержание правоотношений.
Математика
Помогите решить задачу Папа получил премию 12000 руб Он положил в банк 25% всей премии израсходовал на подарки 1 8 всей премии а на остальные деньг...
Литература
Помогите срочно очень нужно реферат по литературе на тему герои и проблематика ??раматургических произведений пушкина