Помогите запиши в пустые клетки данного квадрата такие числа, чтобы он стал волше??ным ...243...259...255 275...

Алгебра

Помогите запиши в пустые клетки данного квадрата такие числа, чтобы он стал волше??ным ...243...259...255 275...

Автор: Гость