Помогите запишите наименьшее четырёхзначное число которое 2)делится на 5 и не делится на 7
Математика
Помогите запишите наименьшее четырёхзначное число которое 2)делится на 5 и не делится на 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000 потому-что 1000:5=200, а если 1000:7 то получится с остатком
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