Площадь комнаты 20м2,а её длина 4м.В эту комнату хотят положить ковёр,размеры которого 2 Х 3м.Можно это сделать?
Математика
Площадь комнаты 20м2,а её длина 4м.В эту комнату хотят положить ковёр,размеры которого 2 Х 3м.Можно это сделать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь=длина×ширина. 20м²=4м × хм. Ширина равна=5м, т.е. площадь комнаты 5×4м, ковер положить можно
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