Площадь комнаты 20м2,а её длина 4м.В эту комнату хотят положить ковёр,размеры которого 2 Х 3м.Можно это сделать?

Математика

Площадь комнаты 20м2,а её длина 4м.В эту комнату хотят положить ковёр,размеры которого 2 Х 3м.Можно это сделать?

Автор: Гость