Время реакции водителя на опасность составляет в среднем 0,8 секунд . какой путь пр??йдёт за это время автобус если его скорость была 54 км/ч

Физика

Время реакции водителя на опасность составляет в среднем 0,8 секунд . какой путь пр??йдёт за это время автобус если его скорость была 54 км/ч

Автор: Гость