Время реакции водителя на опасность составляет в среднем 0,8 секунд . какой путь пр??йдёт за это время автобус если его скорость была 54 км/ч

Физика
Время реакции водителя на опасность составляет в среднем 0,8 секунд . какой путь пр??йдёт за это время автобус если его скорость была 54 км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь = 54/3600 км/с × 0,8с = 0,012км = 12м
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