Сочинение на тему Письмо из 21 века

Гость: Гость:

«Здравствуйте, уважаемый Александр Андреевич Чацкий. После прочитанной истории о вас и вашей жизни в Фамусовском обществе и вне него, мне захотелось написать Вам письмо, а именно анализировать произведение и сделать вывод. Несомненно, Вы человек умный и образованный. Каждый нас в любое время стремится самосовершенствовать себя и окружающий мир и это неплохо. Ваш отъезд по этой причине довольно-таки целесообразен и понятен мне. Ведь человек должен получать образование, ибо, чем больше мы изучаем, тем интересней нам становится жить. Единственное, что меня расстроило в вашем отъезде, это то, что Софья осталась одна, брошенная Вами, любимым человеком. Это событие очень сильно повлияло на судьбу девушки и полностью изменило ее мировоззрение, взгляды и даже заставило ее полюбить другого, совершенно непохожего на Вас человека. Я думаю, что это та самая реакция человека, которую сейчас называют «защитной», то есть человек, которого обидели, чтобы не быть обиженным дважды, трижды, изменился настолько, что все чуждое ему стало близким. В этом, прежде всего, Ваша вина, Александр Алексеевич. Ваш приезд в Москву, я думаю, был лишним, ведь за три года все изменилось: и Софья, и общество, и Вы в прочем тоже. Я считаю, что главной вашей ошибкой было то, что Вы, зная о своей образованности, хотели «поделиться» ею с Фамусовским обществом, «облагородить» его. Но, люди, такие как Фамусов и его окружение, возможно и желали этих перемен, но в силу своего количества и принципов, решили, что проще «задавить» одного умного, чем сотне дураков у него учиться. На Вашем месте, я бы уехала из Москвы, как Вы в прочем и сделали, но намного раньше, еще сразу же после приезда, увидев, что все изменилось и никто не рад Вас видеть. Устроившись в другом месте, я уверенна, Вас ожидала бы лучшая жизнь. Поэтому, я рада, что Вы под натиском этого Фамусовского общества покинули Москву, уехав искать лучшей жизни. Ведь если бы Вы там остались, Вас наверняка бы совсем «задавили» и превратили бы в себе подобного. Спасибо Вам, за преподнесенный нам – читателям урок».