В чем заключается двойная роль букв е.ё.ю.я
Русский язык
В чем заключается двойная роль букв е.ё.ю.я
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти буквы обозначают два звука е - й+э ё - й+о ю - й+у я - й+а в начале слова и после гласного звука и после ъ и ь
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