Исследовать функцию и построить график y=x^2-2x+3

Математика
Исследовать функцию и построить график y=x^2-2x+3
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