Был урок информатики. Алибек , Саша и Анель вели себя хорошо. алибек не мог понять как сделать презентацию , у Анели таких проблем не было . Саша сделал все задания быстрее всех , и получил пятерку ! Алибек не справился с задан...
Қазақ тiлi
Был урок информатики. Алибек , Саша и Анель вели себя хорошо. алибек не мог понять как сделать презентацию , у Анели таких проблем не было . Саша сделал все задания быстрее всех , и получил пятерку ! Алибек не справился с заданием , ему поставили три. помогите плис
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Информатика сабағы еді.Əлібек,Саша жəне Анель өздерін жақсы ұстады.Əлібек презентанцияны қалай істеу керегін білмеді.Анельда ондай жағдай болған жоқ.Саша берілген жұмысты бəрінен бірінші істеп бітті жəне ол жұмысы үшін 5 алды. Ал Əлібек берілген тапсырманы істей алмай үш алды.
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