Был урок информатики. Алибек , Саша и Анель вели себя хорошо. алибек не мог понять как сделать презентацию , у Анели таких проблем не было . Саша сделал все задания быстрее всех , и получил пятерку ! Алибек не справился с задан...

Қазақ тiлi

Был урок информатики. Алибек , Саша и Анель вели себя хорошо. алибек не мог понять как сделать презентацию , у Анели таких проблем не было . Саша сделал все задания быстрее всех , и получил пятерку ! Алибек не справился с заданием , ему поставили три. помогите плис

Автор: Гость