Решил задачу разными способами.Три сёстры разделили 18грецких орехов и 9плодов лещины поровну.Сколько орехов получила каждая сестра?
Математика
Решил задачу разными способами.Три сёстры разделили 18грецких орехов и 9плодов лещины поровну.Сколько орехов получила каждая сестра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18:2=9 (грецких орехов получила каждая сестра) 9:3=3(плодов лещины получила каждая) 9+3=12 ответ:12 орехов получила каждая сестра
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