Помогите пожалуйста, очень надо, номер 425

Математика
Помогите пожалуйста, очень надо, номер 425
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N425 1) -5-4=-9          2)3-4=-1
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