Можно ли назвать трудом любую деятельность человека? Почему?

Экономика
Можно ли назвать трудом любую деятельность человека? Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любую деятельность человека можно называть трудом.Потому что человек работая зарабатывает себе деньги и так он зарабатывает себе на хлеб
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