Можно ли назвать трудом любую деятельность человека? Почему?
Экономика
Можно ли назвать трудом любую деятельность человека? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любую деятельность человека можно называть трудом.Потому что человек работая зарабатывает себе деньги и так он зарабатывает себе на хлеб
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