Средняя линия равнобедренного треугольника, параллельна основанию равна 3 см. найдите стороны треугольника, если его периметр равен 16 см

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По определению, средняя линия треугольника равна половине основания значит основание c=2*3=6см треугольник равнобедренный, значит боковые стороны равны P=a+b+c=a+a+c=2a+c 16=2a+6 2a=10 a=b=5см Ответ:5см, 5см, 6см