54368+13874+11207+25963=105412 1)Записать данные суммы и значения столбиком. 2)Проверь правильность проведённого вычисления только в разряде единиц.

Математика
54368+13874+11207+25963=105412 1)Записать данные суммы и значения столбиком. 2)Проверь правильность проведённого вычисления только в разряде единиц.
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    54368  + 13874   +11207   +25963 -------------   105412
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