54368+13874+11207+25963=105412 1)Записать данные суммы и значения столбиком. 2)Проверь правильность проведённого вычисления только в разряде единиц.

Математика

54368+13874+11207+25963=105412 1)Записать данные суммы и значения столбиком. 2)Проверь правильность проведённого вычисления только в разряде единиц.

Автор: Гость